19 листопада - 15-00 - Прес-конференція Міжнародного правозахисного жіночого центру "Ла-Страда Україна", присвячена діяльності громадських рад з питань забезпечення прав людини в роботі органів внутрішніх справ України. Буде презентовано аналіз діяльності громадських рад в різних регіонах України, а також результати проекту «Створення діючої системи громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності ОВС», який було реалізовано за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького, 8/16).