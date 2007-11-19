20 листопада о 10-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему:” Transparency International: Чи реальним є прогрес України у боротьбі з корупцією, обіцяний під час виборчої кампанії?” Учасники: директор Тransparency International в Європі та Центральній Азії Міклош Маршал; в.о. координатора ГО «Антикорупційний комітет», Національна контактна група Transparency International в Україні Анна Шалімова; координатор програм ГО «Антикорупційний комітет», Національна контактна група Transparency International в Україні Ольга Машталер. Експерти нададуть оцінку стану корупції в Україні та низку рекомендацій щодо першочергових заходів з протидії корупції, які необхідно взяти до уваги новосформованим парламенту та уряду (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 528-57-03, 8 (067) 446-53-66, e-mail: yarovaya_anna@ukr.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.