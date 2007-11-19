Прес-конференція на тему: “Підсумки Київського регіонального конгресу НУО”.

27 листопада о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Підсумки Київського регіонального конгресу НУО”. Учасники: голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив, директор Української школи політичних студій Ігор Когут, директор демократичних інституцій РЄ Філіпп Бляр, президент Конференції INGO РЄ Аннелізе Оешгер, представник Генерального Секретаря РЄ в Україні з питань координації програм співпраці з Україною Аке Петерсен, виконавчий директор МФ “Відродження” Євген Бистрицький (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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