Чеченець відсудив у Росії 256 тисяч доларів

Європейський суд з прав людини зобов`язав Росію виплатити 256 тисяч доларів жителю Чечні Ханбатаю ХАМІДОВУ, що втратив своє майно в ході військової кампанії 1999 року.

Як повідомляє ВВС, суд присудив йому компенсацію матеріального збитку у розмірі 157 тисяч євро, 15 тисяч євро як компенсацію нематеріального збитку і ще 3385 євро на покриття судових витрат. Позивач довів, що підрозділ МВС практично знищив його дім, а також пекарний бізнес.

При цьому сума компенсації виявилася нижче запитаної в позові, оскільки позивач володів знищеним майном спільно з братом, а скаргу до Страсбурга подав від себе особисто.

Адвокат правозахисного центру “Меморіал” Маргарита ПЕТРОСЯН, що представляла скаргу в суді, стверджує, що це перший випадок, коли була присуджена значна компенсація за матеріальне ушкодження. За її словами, жителям Чечні, що постраждали від війни, раніше вже присуджувалися компенсації за втрату майна, проте до цього суми компенсацій були чисто символічними.

М.ПЕТРОСЯН сподівається, що справа стане прецедентом. За її словами, за результатом справи стежили декілька інших потенційних заявників.

Російська влада виплачує чеченцям компенсації за втрату майна у розмірі 350 тисяч рублів на сім`ю (близько 14 тис доларів).