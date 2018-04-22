Студент теж людина

Жоден із київських вищих навчальних закладів не можна назвати дійсно студентським. Такого висновку дійшла Студентська рада Києва у проведеному нею рейтингу "Найбільш студентський ВНЗ Києва". Основна причина – студент і надалі залишається другорядним елементом в системі вищої освіти України.

Мій викладач з диференційних рівнянь повертається обличчям до студентів в середньому 2,8 раза за лекцію. Один раз – коли заходить, другий – коли відмічає присутніх, і ще інколи, мабуть, випадково. Протягом усього іншого часу він копіює свою книжку на дошку та щось тихо бубнить собі під ніс. Причина, чому його не можна звільнити, не в тому, що більше нема кому викладати. По-перше, він професор, а в українському вузі професора звільнити майже неможливо. По-друге, об’єктивно кажучи, у сучасного українського студента немає жодного способу впливу на викладача.

В нормальних університетах, які існують для студентів, а не для професорів, є як мінімум два механізми, за допомогою яких можна вплинути на некваліфікованого викладача, що не вміє працювати зі студентами. По-перше, студент має два типи курсів: обов’язкові та вибіркові. Ті, що обов’язкові (близько 30%), викладаються, як правило, декількома викладачами, і студент може обирати кращого за власним бажанням. Про вибіркові курси і так зрозуміло: якщо викладач поганий, то на його курс може ніхто не записатися і йому просто нічого буде робити у виші.

Другий спосіб впливу студентів на викладача – це обов’язкова оцінка роботи викладача студентами перед фінальним іспитом з курсу. Під час анонімного оцінювання, яке зазвичай є обов’язковим для студентів, останні мають поставити свою оцінку з кожного курсу приблизно за двадцятьма параметрами. До уваги береться все – і знання викладачем своєї теми, і якість викладання, і адекватність підручника, і справедливість оцінювання викладачем.

На жаль, на сьогоднішній день у столиці немає жодного вузу, де був би повністю запроваджений такий механізм контролю зі сторони студентів. Виявилось це після моніторингу вишів міста, який провела Студентська рада Києва. За результатом цього моніторингу було складено рейтинг "Найбільш студентський ВНЗ Києва". Перше місце не здобув жоден вищий навчальний заклад, оскільки максимальна набрана кількість балів виявилась лише 76,2 бала зі ста можливих. На другому місці опинився Національний педагогічний університет імені Драгоманова (76,2 балів), на третьому – КРОК (74,3), четверте місце посів університет "Україна"(68,9), завершує ж четвірку лідерів Києво-Могилянська Академія (66,7). Експертна комісія прийняла рішення не публікувати "оцінки" інших київських вишів через те, що вони навіть не подолали статистично значущого бар’єру у шістдесят відсотків.

Втім, механізми вибору викладачів – не єдиний критерій, за яким оцінювалися ВНЗ Києва. В цілому, на думку експертної комісії Студентської ради Києва, рейтинг визначає, наскільки той чи інший вуз є студентським у тому розумінні, що в ідеальному університеті всі процеси мають відбуватися навколо студента та задля студента. Саме студент є споживачем послуг вищої освіти, а адміністративний штат та викладачі – тими, хто ці послуги надають.

Серед критерієв рейтингу також були: можливість впливу студентів на будь-який процес в університеті, механізми контролю якості освіти зі сторони студентів, можливість формування власної навчальної програми, простір для студентських ініціатив, наявність та незалежність студентських ЗМІ.

Якщо не вдаватися до деталей кожного вузу окремо, оскільки загалом було проаналізовано 78 вищих навчальних закладів, можна зробити декілька основних висновків та рекомендацій столичним ВНЗ з боку студентства. По-перше, приватні університети за рейтингом в цілому показали себе краще, ніж державні. Вони звертають більше уваги на студентські ініціативи, вважають органи студентського самоврядування необхідним елементом у вищій освіті і цікавляться думкою студентів. Така ситуація пояснюється тим, що імідж і престиж нових університетів залежать не від столітньої історії закладу, а від ще молодих випускників.

Великі університети – КНУ імені Тараса Шевченка, НТУУ "КПІ", КНЕУ імені Вадима Гетьмана, – згідно з рейтингом, пасуть задніх. Хоча у них є всі ресурси і для втілення системи відбору викладачів та курсів, а кількість коштів, які витрачаються на одного студента, більша, ніж в багатьох приватних ВНЗ, подальшому активному розвитку заважає бюрократія. Комп’ютерні класи, ремонт деяких приміщень та поява контрактних студентів – єдине, що змінилося у вишах-гігантах з радянських часів. Система роботи не змінюється, а тільки все більше бюрократизується.

Студентські організації більшості ВНЗ не мають власного бюджету, а фінансування кожної своєї ініціативи мають затверджувати з керівництвом вишу. Хоча мало б бути навпаки – кожне рішення адміністрації, яке стосується студентів, мало б погоджуватися із органом студентського самоврядування. Втім, класичні університети та багато інших державних ВНЗ розглядають студентські організації як логічне доповнення до адміністрації, своєрідну заміну комсомолу. За ініціативою адміністрації, у статутах багатьох органів студентського самоврядування навіть прописане завдання "забезпечувати виконання студентами своїх обов’язків", що перетворює студентські організації на такі собі поліцейські загони двадцять першого століття. У той час, коли орган студентського самоврядування норвезького університету (стовідсоткова державна освіта) не тільки затверджує всі рішення адміністрації університету та має власний бюджет на студентські ініціативи, а й повністю керує студентським містечком, яке належить саме йому, а не університету.

Однак зміни у вищій освіті, що породжуються в Україні після приєднання до Болонської конвенції, змусять українські вузи згадати про те, що вони існують саме для студентів. Поки що принципи Болонської конвенції викликають лише відразу як у студентів, так і у викладачів. Адже за міністерським планом імплементації принципів, спочатку вводиться лише модульна система викладання. Сама по собі вона не змінить ані якості викладання, ані якості знань студентів, бо просто змінює структуру викладання та вводить обов’язковість відвідування. Лише коли студентам дадуть можливість обирати курси та викладачів і оцінювати роботу останніх, модульна система запрацює на якість освіти в цілому.

А зараз поки що студент, на жаль, залишається другорядним елементом в вищій освіті столиці.

Єгор Самусенко,

голова експертної комісії рейтингу "Найбільш Студентський ВНЗ Києва"