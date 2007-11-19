МОЗ просить ООН провести експертизу якості та реєстрації ліків

Міністерство охорони здоров’я України просить Організацію Об’єднаних Націй провести незалежну міжнародну експертизу процедур визначення якості та реєстрації ліків, а також процедури державних закупівель у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Валерій ІВАСЮК сьогодні під час круглого столу в УНІАН на тему: “Ліки для українців: питання якості й корупції”.

"Я просив главу Представництва ООН в Україні Френсиса О`ДОННЕЛЛА здійснити міжнародну експертизу під протекторатом ООН, за рішенням ООН, за рішенням Директорату Всесвітньої організації охорони здоров’я, міжнародну незалежну експертизу процедур визначення якості ліків, процедур реєстрації лікарських препаратів и третє – процедур державних закупівель”, - сказав В.ІВАСЮК.

За його словами, глава Представництва ООН в Україні Френсис О`ДОННЕЛЛ “пообіцяв, що все буде доведено до керівництва ООН і така експертиза обов’язково буде зроблена”.

Заступник міністра охорони здоров’я повідомив, що також мав зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ. “Я хочу повернути в Україну якісну діагностику СНІДу та інфекцій, що передаються з кров’ю. Я хочу повернути те, що було зруйновано у системі охорони здоров’я впродовж 1998-2006 років”, - пояснив він.

За його словами, посол США пообіцяв зробить доповідь в уряд Сполучених Штатів щодо політичної підтримки спромог медичної сфери та українських політиків у наведенні ладу в системі державних закупівель у сфері охорони здоров’я людей.

В.ІВАСЮК також додав, що минулого року на ринок України вдалося повернути найкращі в світі тест-системи для забезпечення безпеки донорської крові – американські та французькі.

Заступник міністра також спростував обвинувачення в тому, що він лобіює зарубіжних виробників ліків. “Я лобіюю доброго виробника. Те, що “у шароварах”, зовсім не означає, що воно хороше та якісне”, - підкреслив він.