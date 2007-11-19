Ющенко візьметься за суддів-”контрабандистів”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір особисто вносити подання до Вищої ради юстиції щодо притягнення до відповідальності суддів, які сприяють ввезенню контрабанди на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на нараді «Захист інтересів держави на економічному кордоні України», що проходить в СБУ.

Він зауважив, що сьогодні за рішенням судів до України ввозиться дуже багато контрабандного товару.

При цьому В.ЮЩЕНКО навів приклад з ситуацією, що склалась в спеціальній економічній зоні Донецької області, де за рішенням суду було ввезено велику кількість неякісного м’яса на мільйони доларів.

В.ЮЩЕНКО назвав таких суддів «божками недоторканними», які руйнують «економічний кордон нації».