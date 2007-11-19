Радник Президента України, голова Ради з питань охорони здоров’я населення при Президентові України Микола ПОЛІЩУК вважає за необхідне ввести заборону на ввезення в Україну ліків без належної виробничої практики.

Таку думку М.ПОЛІЩУК висловив сьогодні під час круглого столу в агентстві УНІАН на тему: “Ліки для українців: питання якості й корупції”.

“Сьогодні треба заборонити ввезення в Україну ліків без належної виробничої практики – це буде першим кроком до того, щоб підвищувати якість ліків”, - сказав М.ПОЛІЩУК.

Водночас, радник Президента пропонує встановити для вітчизняних фармацевтичних підприємств терміни переходу на стандарти належної виробничої практики. “Для цього не треба гасел, для цього потрібна постанова Кабінету міністрів. Крім цього, постановою уряду треба ввести регулювання цінової політики на медикаменти. Але якість повинна ставитися у першу чергу”, - наголосив він.

У свою чергу, перший заступник директора державного підприємства “Державний фармакологічний центр МОЗ України” Ольга БАУЛА висловилась за введення жорсткого регламентування реєстрації лікарських засобів. “Це ті питання, які повинні у державі жорстко регламентуватися. У всіх демократичних державах фармацевтичний сектор законодавчо зарегламентований, до цього закликає і Всесвітня організація охорони здоров’я. Закони повинні бути основою застосування лікарського засобу у клінічній практиці. А якість можливо забезпечити тільки в умовах належної виробничої практики”, - вважає вона.

Довідка УНІАН. Вперше стандарти належної виробничої практики (GMP - Good manufacturing practice) були розроблені Всесвітньою організацією охорони здоров`я у 1967 році.

Стандарти GMP мають обов`язковий характер для підприємств-виробників лікарських засобів. Норми GMP розроблялися і розробляються лише для фармацевтичної продукції.

Належна виробнича практика - це частина системи забезпечення якості, яка гарантує, що продукція постійно виробляється і контролюється за стандартами якості, що відповідають її призначенню і торговельній ліцензії. Правила GMP призначені у першу чергу для зниження ризику, властивого будь-якій фармацевтичній продукції, який не можна повністю виключити шляхом проведення випробувань готової продукції.