Кільчицька забрала додому “контрабандну” дитину

Заступник голови Київської міської держадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА оформила тимчасову опіку над немовлям, народженим мешканкою Полтавської області за договором зі столичною гінекологічною клінікою для бездітної американки.

Про це пише сьогодні газета “Хрещатик”. (Як повідомлялося, у жовтні при оформленні виїзних документів працівники Посольства США в Україні виявили невідповідності у договорі про сурогатне материнство та у свідоцтві про народження дитини. Було винесено рішення про тимчасову заборону про вивезення дитини, тож Службою у справах дітей КМДА дівчинку було направлено до дитячої лікарні № 6.)

Учора, 18 листопада, І.КІЛЬЧИЦЬКА забрала дитину з дитячої клінічної лікарні №6.

І.КІЛЬЧИЦЬКА виховуватиме дівчинку, яку назвали Вікторією, до з’ясування всіх обставин справи та визначення батьківської приналежності дитини.

“Тиждень тому я була запрошена у програму Савіка Шустера “Свобода слова”, де й почула історію про це немовля. Я хочу, щоб до винесення судового рішення дівчинка перебувала не в лікарняній палаті, а виховувалася саме у моїй родині. Лікарня, навіть найкраща, не має бути місцем для дитини - я у цьому переконана”, - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

На її думку, американка стала жертвою власної необізнаності у тонкощах Сімейного кодексу України, або в клініці їй не розповіли про всі нюанси укладеної угоди. Нині американська мама дівчинки знаходиться в столиці, де чекає на розв’язання проблеми.

За словами начальника Служби у справах дітей Києва Миколи КУЛЕБИ, на первинному обліку в столиці перебуває 2 тис. 798 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За 10 місяців 2007 р. було усиновлено 150 дітей, з них 121 - громадянами України та 29 - іноземцями.