Смерть у пологовому будинку. Кримінал чи параноя?

Понад тиждень тому у Чернігівському пологовому будинку народилася крихітна дитинка, вагою 900 грамів. Лікар сказав батьку, що зробити життєздатним маля можуть ліки за 3 тисячі гривень. Той, не вагаючись, заплатив. Дитина померла. Батько вважає, що його обдурили – ліки дитині не вводили.

Ліки, що рятують?

Дружина Олександра Жилинського народила передчасно, у неповні 7 місяців вагітності. У жінки хворі нирки, і довелося робити кесарів розтин.

"Дитинка народилася 6 листопада о 2.58 ночі вагою 880 грамів. Лікарі одразу сказали, що вона безнадійна", - розповів Олександр.

Втім, зранку завідуючий відділенням реанімації новонароджених Олександр Гошко змінив свою думку. Він сказав, що дитина житиме, якщо вколоти їй ліки для розгортання легень. Для цього ще є час, а поки що маля – у нормальному стані. Ліки коштують 3 тисячі гривень за ампулу. Одна порція є прямо тут, у лікаря.

"Він дав банківську платіжку, гроші треба було перерахувати "Київ-фармації". Лікар особливо підкреслив, що платником має виступати саме він, Гошко Олександр Іванович. Там іще стояв номер якогось договору", - продовжив батько дитини.

Він юрист, тож зробив копії усіх документів, у тому числі – і цієї квитанції.

Лікар також сказав, що однієї ампули може бути недостатньо, доведеться купувати ще.

Хоча інший фахівець, київського ОХМАДИТу, куди звернувся батько по консультацію, був категоричний – друга порція ліків просто порвала б легені 900-грамової крихітки.

Смерть і гонитва коридорами

Дитинка померла 10-го листопада о 10.10 ранку.

"Так сказано у свідоцтві про смерть. Але моя дружина дізналася про це тільки через 3 години! Розумієте?! Лежала через стінку від мертвої дитини, і ніхто їй не говорив!" – хвилюється батько.

Після цього він разом із тещею почав довгу гонитву лікарняними коридорами.

Перш за все пішли до головного лікаря. Та запевнила, що пан Гошко – чудовий спеціаліст, і будь-які підозри щодо нього є образою для всіх.

Після цього відділення для батька і тещі виявилось зачиненим, всі розмови довелося буквально вибивати – голосним стуком у двері.

Попросили історію хвороби дитини – відмовили.

"Сказали, що дадуть тільки за запитом прокуратури. Але я знаю свої права. Є стаття 285 Цивільного кодексу, як батько я маю право на всі документи стосовно моєї дитини", - доводив Олександр Жилинський. Ні відповіді, ні документів.

Він попросив письмові свідчення – коли і хто вводив дитині ліки.

"Це найцікавіше. Спочатку лікар Єсіна написала, що ліки ввелися особисто Гошком о 10.30 десятого листопада! Але на той час дитина уже була МЕРТВА. Потім нам сказали, нібито є свідки – ліки вводив той-таки Гошко, але о 3 ночі 6-го листопада. Як таке може бути, якщо дитина народилася за 2 хвилини до того, і розмова про ліки велася тільки через кілька годин", - пояснює пан Жилинський.

Мати

Мати дитини виписали з будинку на 6-день після пологів.

"Після того, як ми почали з’ясовувати, її взагалі не захотіли лікувати. Нас викинули звідти. Зняли шви настільки рано, що вдома вони розійшлися", - продовжує Олександр.

Жінка з хворими нирками опинилася вдома практично з діркою у животі.

Її рідні почали дзвонити до пологового будинку. Їм відповіли – привозьте, будемо лікувати. Але рідні побоялися транспортувати жінку у такому стані і привезли хірурга 3-ї міської лікарні прямо додому.

"Вона засвідчила, що шви розійшлися і почали гноїтися. Зараз не можна ні зшивати, ні транспортувати хвору", - додав Олександр.

Експертизи

Пан Жилинський уже подав заяву до прокуратури і має намір відстоювати свою позицію у суді. Почалися експертизи, є попередні результати.

Відповідно до них, причин смерті може бути кілька – гіпоксія (нестача кисню), відслойка плаценти та недоношеність плоду.

Остаточні результати будуть протягом місяця. З них стане відомо, чи були розкриті легені, тобто – чи вводились ліки.

Все по клятві Гіппократа

На правах рівного доступу Високий Вал звернувся по коментар до самого завідуючого відділенням дитячої реанімації Олександра Івановича Гошка.

- Олександре Івановичу, з якими патологіями народилася дитина і які були шанси її врятувати?

- До Нового року ми взагалі таких дітей не виходжували. Шанси були мінімальні, дитина недобула в утробі 40% вагітності. Народилася з дуже тяжкою асфіксією і глибоко недоношеною.

Взагалі за всю історію мого завідування відділенням це вперше, коли батьки настільки гидко, підло і невдячно поводились стосовно лікарів. Мало того, що намагалися цю дитину врятувати всіма можливими засобами, дні і ночі не спали, я допрацювався до артеріального тиску, так ще і до прокуратури скаргу написали!

Я особисто допомагав черговому лікарю, абсолютно безоплатно, і опікувався дитиною з перших хвилин життя.

- Що за препарат був призначений, і чому платником виступали ви?

- Це на прохання батьків. Вони всю ніч ходили за мною по п’ятах і сказали, що використають всі можливі шанси врятувати цю дитину.

Ці дорогі ліки Мінздрав не закупає. Хоча на наше прохання провели тендер, і, сподіваюся, вже наступного року кілька ампул буде у нас в запасі.

Зараз по ліки треба їхати до Києва. Щоб прискорити процес, я сам особисто під свою відповідальність взяв одну дозу, вона єдина у Чернігові. Після проплати батьків можемо її ввести. Я брав на себе, і цілком логічно, що платником виступав саме я.

- Коли дитині вводили препарат і хто це робив?

- Його вводить ціла бригада – 2-3 медсестри і лікар. Це було зранку вже. Ви зрозумійте, одразу я не став цього робити, бо дитина була у надто важкому стані, могла до ранку не дожити. А препарат не пізно ввести ще протягом 2-х діб.

Він допомагає позбавити від дихальної недостатності, але у даному випадку спостерігали ще і важку асфіксію, і кровотечу у матері. Препарат подовжив дитині життя, але ж він не панацея. Я і батькам про це казав, і вони відповіли, що все розуміють.

- Чому батьку не показали історію хвороби?

- Бо він надто багато хотів. Батьку не належить показувати історію хвороби. А він влаштував погром у відділенні, вибивав двері, побив лікарку, Ларису Никифорівну, 64 роки. Ми і так їм дозволили перебувати разом з мамою, а вони вигадали, що ми не ввели препарат, кудись його діли, і у цьому причина смерті дитини.

- У якому стані виписали жінку?

- Я не маю до цього відношення, і дитячий лікар.

- То чому все ж таки померла дитина?

- Дитина померла від важких патологій, недоношеності. Ми тільки цього року почали займатися такими дітьми, навіть у розвинених європейських країнах їх виживає тільки 50-60%. Щоб нам досягти цього рівня, треба апаратура, а нам її не виділяють. Щоб був шанс вижити, дитина має народитися з показником 6-7 балів, а у цієї було тільки 3.

Дивна неточність?

Високий Вал також звернувся із запитанням до медсестри однієї з чернігівських лікарень, яка не побажала назватися:

- Я вперше чую, щоб у реанімації не могли назвати час введення ліків. Там все дуже суворо контролюється, кожен крок. Виконавці і точний час фіксуються у спеціальному журналі. Кожної ін’єкції. Тим більше такої важливої.

Яна КУКОЦЬКА, "Високий Вал"