40% ”маршруток” зникнуть із київських вулиць?

У Києві приватні перевізники заявляють про можливе припинення своєї роботи, якщо міська влада не погодиться на підвищення тарифів на проїзд у маршрутках.

Як повідомляє видання “Деловая столица” (№47(341)), вже наступного місяця Київ може позбутися 40% автобусних маршрутів.

Минулого тижня керівники 42 київських компаній, які спеціалізуються на маршрутних автоперевезеннях, поставили перед КМДА ультиматум: або до грудня міська влада підвищує тарифи на проїзд, або приватні перевізники будуть змушені зупинитися. Приватні структури зажадали від міської влади збільшити вартість проїзду на 25-30% (з 0,75-1,75 грн. до 1-2,25 грн.).

Минулого тижня керівники приватних компаній надіслали на ім`я міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО офіційного листа. Перевізники зажадали від керівництва столиці створити до 20 листопада поточного року спеціальну робочу групу і до 1 грудня визначити економічно обгрунтовані тарифи на маршрутні автобусні перевезення. Причому, за словами виконавчого директора організації перевізників «Столиця» Валерія ЛЕПЕЦЬКОГО, перевізники вимагатимуть збільшення розцінок до нового року і компромісні рішення про виплати з бюджету компенсацій їх не влаштовують. «Компенсації, як правило, мають разовий характер. Проблеми це не вирішує», - заявив В.ЛЕПЕЦЬКИЙ.

Перевізники констатують, що, хочуть вони того чи ні, але якщо КМДА не підніме тарифи, припинення діяльності їх фірм неминуче. Потужним ударом по їх бізнесу, заявляють перевізники, стало стрімке зростання цін на дизпальне. Лише за останній місяць ціна ДТ наблизилась до вартості бензину, переступивши планку 4,85 грн. за 1 л. (на початку року вартість дизельного пального становила приблизно 2,8 грн). Ситуацію погіршує наближення щомісячних платежів по кредитах за автобуси, виплат заробітної плати водіям і платежів за оренду землі, на якій розташовані АТП.

Разом з тим, як повідомляє «ДС», перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО минулого тижня заявив, що про жодне підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті щонайменше до Нового року мови бути не може. Все, що може обіцяти приватним перевізникам столична влада, - це ретельно вивчити ситуацію і подумати, яким чином допомогти компаніям вижити. За словами начальника Головного управління транспорту КМДА Івана ШПИЛЬОВОГО, одним із способів розв’язання проблеми можуть стати централізовані закупівлі ПММ.

Видання відзначає, що чиновники не приховують, що в столиці має відбутися переділ ринку маршрутних перевезень. На їх переконання, така кількість дрібних автотранспортних компаній Києву не потрібна і в ідеалі на пасажирських маршрутах повинні залишитися як мінімум 2-3 великі приватні перевізники, які зможуть гідно конкурувати з «Київпастрансом» як щодо фінансових ресурсів, так і щодо матеріально-технічної бази.

За словами І.ШПИЛЬОВОГО, маршрути тих перевізників, які будуть змушені «зійти з дистанції», влада забезпечить силами КП «Київпастранс». «Ми будемо змушені брати кредити і закуповувати додаткові автобуси для «Київпастрансу», - заявив він.

За даними КМДА, цього року столична влада придбала для «Київпастрансу» 24 нових автобуси і 78 тролейбусів, витративши з бюджету приблизно 280 млн. грн. Наступного року КМДА має намір залучити кредит ЄБРР у сумі 480 млн. грн. на оновлення рухомого складу столиці. А за чотири наступні роки, як запевняє перший заступник голови КМДА Денис БАСС, комунальний автопарк розшириться як мінімум на 20%.