Турфірма звинувачує авіаперевізника в ”домініканській” проблемі

ТОВ «Євро-Тур ЛТД» звинувачує авіакомпанію «Євролайн» в затримках авіарейсів українських туристів на відпочинок в Домініканську Республіку і назад.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив засновник «Євро-Тур ЛТД» Валерій АШ.

«Авіапереліт - це те, через що відбулися всі неув`язки», - сказав він, коментуючи недавню ситуацію, коли група громадян України (162 чол.) дві доби чекала в аеропорту в Домінікані повернення в Україну чартерним рейсом авіакомпанії “Євролайн”.

За його словами, туроператор відповідає за наземне обслуговування, авіакомпанія - за переліт.

За даними В.АША, турфірма уклала договір з «Євролайном» на обслуговування чартерних перельотів у кількості 4 рейсів у Домініканську Республіку ще в квітні ц.р., перший рейс був призначений на жовтень. Згідно з угодою, вартість одного авіарейсу туди-назад указувалася у розмірі 190 тис. дол., проте 17 жовтня турфірма одержала повідомлення від перевізника про необхідність доплатити ще 20 тис. дол. (до 210 тис. дол.) у зв`язку із збільшенням вартості авіапального. Крім того, перевізник змінив аеропорт прильоту в Домініканську Республіку. За словами В.АША, ще в травні компанія сплатила гарантійну передоплату за всі майбутні 4 рейси в Домініканську Республіку в розмірі 50 тис. дол. Тому 18 жовтня в «Євролайн» був направлений лист з проханням зарахувати ці кошти в рахунок першого перельоту (29 жовтня - 10 листопада), «і в майбутньому розірвати відносини» з авіакомпанією.

За даними В.АША, виліт туристів на відпочинок відбувся через дві доби після наміченого терміну через те, що перевізник не зміг вчасно домовитися про літак. У результаті в літаку не вистачило місця на заявлених туристів (ситуацію вирішило те, що раніше деякі туристи відмовилися від очікування перельоту), також не було розділення за класами місць (був відсутній бізнес-клас, покращений економ), були проблеми з харчуванням тощо.

Дорогою назад затримка вильоту на добу відбулася через відсутність оплати послуг аеропорту, а також несплату за пальне.

«За нашими відомостями вони (“Євролайн» - УНІАН) одержали на свій рахунок 223 тис. дол. і не заплатили ні копійки. Літак літав туди і назад під гарантійні листи. Тобто, на сьогодні вони ще не заплатили ні копійки своїх грошей, це кваліфікується як шахрайство», - заявив В.АШ. При цьому він не уточнив, від кого були гарантійні листи. «Впродовж всього шляху вони не проплатили нічого, шантажуючи нас і вимагаючи гроші», - додав він.

За його словами, «Євро-Тур» готує позов до суду до «Євролайн» щодо повернення завданої шкоди. Проте сума шкоди ще уточнюватиметься, зазначив він, оскільки в компанії чекають звернення туристів за компенсаціями. На сьогоднішній день компанія зазнала збитків у розмірі близько 60 тис. дол., зокрема, 14 тис. дол. за розміщення туристів в готелях на курорті ще на одну добу. При цьому В.АШ запевнив, що «Євро-Тур ЛТД» не відмовляється від компенсацій туристам, хоч і не вважає себе винуватим. Які саме компенсації будуть, компанія ще вивчає. За словами засновника, можливо, це будуть компенсаційні туристичні пропозиції або інше.

Він також повідомив, що туроператор розриває договір з «Євролайн», проте не відмовляється від пропозиції послуг в Домініканську Республіку. За даними В.АША, компанія має намір укласти договір з іншим перевізником.

Як повідомляв УНІАН, група громадян України (162 чол.) дві доби чекала в аеропорту міста Пунта Кана (Домініканська Республіка) повернення в Україну чартерним рейсом авіакомпанії “Євролайн”. За даними прес-служби МЗС, рейс, запланований на 10 листопада, був відкладений на невизначений термін у зв`язку з виявленими фінансовими порушеннями з боку компанії-перевізника.

13 листопада о 2.50 (за київським часом) літак з 116 українськими туристами і 13 членами екіпажу вилетів у аеропорт “Бориспіль”. Деякі туристи на той час вже полетіли рейсами інших компаній.