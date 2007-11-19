У дніпропетровській колонії №26 побили трьох в`язнів?

Вінницька правозахисна група повідомляє про факт можливого побиття адміністрацією виправно-трудової колонії №26, що розташована у Дніпропетровській області, трьох засуджених, які зараз перебувають у тяжкому стані.

Як сказано у повідомленні ВПГ, текст якого має у розпорядженні УНІАН, про побиття, яке сталося вчора, повідомили джерела в колонії.

“Не маючи можливості перевірити цю інформацію, враховуючи надзвичайно тривожні сигнали, що надходили протягом усього дня з ВТК №26, Вінницька правозахисна група закликає керівництво пенітенціарної системи України негайно оприлюднити інформацію щодо стану здоров‘я наступних засуджених: Артем ХАРИТОНОВ, Євген АВРАМЕНКО та Павло КОПТЄВ”, - ідеться в повідомленні правозахисників.

Вінницька правозахисна група просить співробітників Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини негайно зустрітися із вказаними засудженими для з‘ясування обставин та закликає керівництво Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань допустити представників ЗМІ у ВТК №26 для зустрічі із вказаними засудженими.