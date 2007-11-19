Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, що 20 листопада оголошено Днем трауру за загиблими шахтарями на шахті ім. Засядька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні журналістам на шахті ім. Засядька.

«Я сьогодні підписав Указ, який передбачає, що 20 листопада буде загальнонаціональним Днем трауру. І просив би кожного з вас, в міру своїх можливостей, підтримати кожну сім`ю, яка постраждала від вибуху. Ще раз продемонструвати, що ми - українське суспільство, що у нас є велике серце, яке може співпереживати», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1078 м стався вибух повітряно-метанової суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників. 357 із них піднято на поверхню.

За даними Донецької ОДА, загиблими вважаються 72 шахтарі. Доля ще 28 гірників залишається невідомою.