Засідання прес-клубу Міжнародного жіночого правозахисного центру ”Ла Страда-Україна”

20 листопада - 14-00 - Відбудеться засідання прес-клубу Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда-Україна" . Учасники: президент Центру «Ла Страда-Україна», депутат V скликання Катерина Левченко, заст..начальника Департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України Олександр Карамушка, юрист Центру «Ла Страда-Україна» Мар’яна Євсюкова (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16). Телефони: 244-90-47, 279-22-42.

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