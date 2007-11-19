22 листопада - 11-00 - Відбудеться засідання Прес-клубу "Ні - насильству в суспільстві". Організатор - Міжнародний жіночий правозахисний центр „Ла Страда - Україна". Учасники: перший заст..міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана Толстоухова, директор Департаменту сімейної, гендерної політики та демографічного розвитку Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту Олена Суслова, начальник Управління у справах сім`ї та молоді КМДА Наталія Кравченко, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру „Ла Страда-Україна” Катерина Левченко, керівник Програми рівних можливостей ПРООН в Україні Лариса Кобилянська, Бюро Інформації Ради Європи в Україні Олександр Павліченко та ін. (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).