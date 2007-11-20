На Луганщині під час Голодомору, за даними ОДА, померло 16 тис. осіб

На Луганщині, за офіційними даними, від голоду 1932-1933 років померло 16 399 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час брифінгу заявив начальник управління внутрішньої політики Луганської облдержадміністрації Руслан ФУРСЕНКО.

За його словами, лише у 2008 році жителі Луганщини зможуть дізнатися, скільки справді загинуло людей на території області під час Голодомору. На його думку, це стане можливим, оскільки збігає 75-річний термін засекреченості матеріалів СБУ і з них буде знято відповідний гриф секретності.

Натомість голова Луганського відділення Асоціації дослідників Голодоморів Ірина МАГРИЦЬКА наводить іншу статистику. У селах Луганщини, за її словами, вимерло понад 50% населення. Вона особисто обстежила понад 150 сіл області.

За її даними, лише у селищі Новобіла Новопсковського району від голоду померло 4 тис. чоловік, у селі Бараніківка Біловодського району – 1 тис. чоловік, у тому ж таки Біловодському району встановлено понад 10 тис. жертв Голодомору.