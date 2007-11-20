Росія вважає оголошення Голодомору актом геноциду «спотворенням історії»

Міністерство закордонних справ Російської Федерації вважає, що оголошення голоду 1932-1933 років «актом геноциду» відносно українського народу «є однобоким спотворенням історії на догоду сучасним кон`юнктурним політико-ідеологічним установкам».

Про це говориться в коментарі Департаменту інформації та друку МЗС РФ з приводу розгрому представниками Євразійського союзу молоді виставки, присвяченої вшановуванню пам`яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 рр., 17 листопада в Українському культурному центрі в Москві.

Як говориться в коментарі, «дійсно, 17 листопада троє громадян було затримано нарядом міліції з приводу хуліганських дій, які вони вчинили в приміщенні Культурного центру України в Москві при відкритті виставки, присвяченої голоду 1932-1933 років на Україні».

«МЗС Росії засуджує подібного роду хуліганські витівки. При цьому звертаємо увагу на те, що вказані особи були негайно затримані і передані органам правосуддя для проведення відповідного розслідування, чого не скажеш про дії українських правоохоронних структур на тлі незліченних провокацій відносно Російського культурного центру у Львові», - наголошується в коментарі.

Одночасно Департамент інформації та друку МЗС РФ відзначає, що «тема голоду 30-х років в Радянському Союзі, жертвами якого були люди багатьох національностей, зокрема українці, росіяни, казахи та інші народи СРСР, все більше стає предметом всіляких спекуляцій з боку певних політичних кругів на Україні».

На думку російського МЗС, «оголошення трагічних подій тих років «актом геноциду» відносно українського народу є однобоким спотворенням історії на догоду сучасним кон`юнктурним політико-ідеологічним установкам». «Крім іншого, це ображає пам`ять жертв інших національностей, загиблих в голод 1932-1933 років у колишньому Радянському Союзі», - говориться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні», який визначає, що Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом українського народу.

28 листопада 2006 р. Верховна Рада прийняла цей закон. "За" даний законопроект проголосували 233 з 435 народних депутатів, зареєстрованих в залі. Не голосували фракції Комуністичної партії України і Партії регіонів.

1 листопада 2007 року 34-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО, до складу якої входять 193 країни, одноголосно прийняла Резолюцію «Про увічнення пам`яті жертв Голодомору в Україні».

Актом геноциду Голодомор в Україні визнали 11 держав.

За оцінками деяких істориків, політично організований голод за рахунок конфіскації продовольства на початку 30-х років минулого століття забрав життя від 7 до 10 мільйонів жителів України, зокрема близько 4 мільйонів дітей.