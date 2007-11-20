Громадський контроль міліції допоміг 80 відсоткам затриманих

Громадська рада з питань забезпечення прав людини при МВС України та відповідні ради при УМВС в областях протягом останніх двох років здійснили спільно з Міністерством внутрішніх справ ряд вагомих кроків у напрямку підвищення стандартів забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності.

Як повідомляє “Укрінформ”, на цьому наголосив під час прес-конференції в Києві співголова Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини, співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

За його словами, створена два роки тому Громадська рада при МВС є консультативно-дорадчим органом, що не втручається в оперативно-службову діяльність, але є колегіальним органом, який збирає за "круглим столом" представників громадськості та правоохоронних органів з метою визначення найбільш гострих проблем з дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ та розробки стратегії з їх подолання. "Фактично це є цивільний контроль за діяльністю органів внутрішніх справ", - зазначив Євген ЗАХАРОВ. За його словами, міліція стала більш відкритою, ніж раніше, і в цьому він бачить заслугу Громадської ради.

На думку радника МВС з питань прав людини і гендерних питань Олега МАРТИНЕНКА, завдяки діяльності Громадської ради поліпшився стан утримання майже 80 відсотків затриманих. Це стосується санітарно-гігієнічних умов, освітлення, вентиляції, можливості доступу до якісної питної води, обладнання душових кімнат та забезпечення елементарними постільними речами.

Голова Міжнародного правозахисного жіночого центру "Ла-Страда Україна" Катерина ЛЕВЧЕНКО повідомила, що за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" реалізовано проект "Створення діючої системи громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності ОВС", у рамках якого розроблено навчальний посібник, який містить аналіз міжнародного досвіду в галузі громадського контролю над правоохоронними органами держави, нормативно-правове забезпечення роботи громадських рад у системі МВС України, а також методичні рекомендації щодо оптимізації та уніфікації їх діяльності у різних регіонах.

Як прозвучало на прес-конференції, 20 листопада в готелі "Братіслава" відбудеться семінар, на якому співголови і секретарі регіональних організацій Громадської ради спільно з представниками МВС України підсумують роботу за два роки, обговорять існуючі проблеми.