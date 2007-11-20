Українські політики мають взятися за подолання корупції

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International рекомендує українським політикам перейти від слів до справи у питанні подолання корупції.

Як заявив сьогодні на прес-конфереції в УНІАН регіональний директор цієї організації по Європі та Центральній Азії Міклош МАРШАЛ, "Україна повинна посилити свою діяльність щодо виконання взятих перед міжнародною спільнотою формальних зобов’язань щодо подолання корупції".

За його словами, корупція залишається "критичною проблемою для України", яка, за відповідним рейтингом ТІ, перебуває на 118-му місці серед 180 країн.

Водночас, за рейтингом "Легкість започаткування бізнесу", який визначено Світовим банком, Україна посідає 139-те із 178 місць. Тобто, як пояснив М.МАРШАЛ, "в Україні надзвичайно складно започаткувати та вести бізнес", а "бюрократія є настільки колосальною, що для початку власної справи необхідно отримати 29 ліцензій і дозволів". Крім того, додав він, сплата податків в Україні "є одним із найскладніших завдань у світі".

Як сказав М.МАРШАЛ, обсяг тіньової економіки в Україні становить близько третини ВВП, а прогрес у подоланні корупції "не є очевидним", адже серед 24 рекомендацій Стамбульського плану дій Україна лише три виконала значною мірою, 10 - частково й 11 не виконала взагалі.

Також М.МАРШАЛ назвав особливо небезпечною для України корупцію у сфері держзакупівель. За його словами, ринок будівництва і нерухомості відкритий лише "для внутрішніх гравців" тощо значно ускладнюють реалізацію амбіцій України щодо партнерства з Євросоюзом.

Даючи рекомендації у питанні подолання корупції, М.МАРШАЛ закликав українських політиків насамперед позбутися власних амбіцій та раз і назавжди відділити свої інтереси від державних інтересів.

Разом з цим, він вважає за необхідне, щоб Україна привела до ладу систему держзакупівель, удосконалила систему оподаткування, створила нарешті єдиний антикорупційний орган, який би координував і здійснював антикорупційну політику, доопрацювала пакет антикорупційних законів, провела судову реформу, обмежила недоторканність депутатів і суддів, встановила контроль над достовірністю фінансових декларацій політиків і чиновників.