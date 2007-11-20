Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності збереження пам’яті про Голодомор в Україні 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час церемонії відкриття пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій у смт Попільня Житомирської області.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що для нього сьогодні дуже важливий день. Він висловив сподівання, що це важливий день і для багатьох присутніх на церемонії людей, які прийшли вшанувати пам’ять жертв Голодомору.

Він підкреслив, що не можна забувати про це лихо і, тим більше, говорити, як комуністи, що цього не було.

На переконання Президента, люди, які не пам’ятають минулого, не мають майбутнього.

Він наголосив на важливості міжнародного визнання трагедії українського народу і висловив готовність і далі добиватись цього у світі.

В.ЮЩЕНКО висловив нерозуміння, чому про трагедію Голокосту, яка забрала життя 6 млн. євреїв, знають усі, у світі є багато пам’ятників, музеїв. «Це правильно. Тому що це людяність. Але чому ми такі черстві, коли мова йде про загибель семи, а дехто каже, десяти і більше мільйонів людей?», - запитав В.ЮЩЕНКО, додавши, що Голодомор в Україні - планетарна трагедія.

Президент закликав зробити усе, аби зберегти пам’ять, і для цього, за його словами, необхідно встановлювати пам’ятники, відкривати музеї, бібліотеки, знімати фільми.

Також він вчергове зауважив, що прагнення України визнати Голодомор геноцидом українського народу не є намаганням принизити іншу державу. В.ЮЩЕНКО наголосив, що Голодомор “замислив тоталітарний сталінський режим і мав на меті подолати український незалежний дух селянства”.

На його думку, вчинивши Голод, сталінський режим хотів зламати «хребет української нації – селянство», його прагнення до свободи і незалежності.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перед церемонією відкриття пам’ятного знаку голова Управління по зв’язках з громадськістю Житомирської облдержадміністрації Микола СЮРАВЧИК, Попільнянський район у 1932-1933 роках найбільше постраждав в регіоні від Голодомору.

Він також повідомив, що, згідно з даними обласного архіву, проголошений у ті часи курс на колективізацію сільського господарства не підтримало сільське населення Попільнянського району. Також, за словами М.СЮРАВЧИКА, заможні селяни цього району розгорнули широку агітацію проти колективізації.

Він розповів, що у ті роки селяни почали масово вирізати худобу, що було проявом несприйняття політики колективізації. Станом на січень 1930 року Попільнянський район був серед тих, що не виконували плани з проведення колективізації, а вже у вересні 1932 року 320 сільських родин подали заяви про припинення членства у колгоспах.

«Примусова колективізація й ліквідація куркульства як класу призвели до безгосподарності, а посуха і неврожай – до голоду», - сказав М.СЮРАВЧИК.

Він також повідомив, що у 1933 році у Попільнянському районі голодували 20 тис. осіб, кількість хворих від голоду становила понад 2 тис. осіб, крім того, померли від голоду 60 осіб.

«У цьому районі мали місце два випадки трупоїдства. На сьогодні встановлено 1280 жителів Попільнянського району, які загинули внаслідок Голодомору 1932-1933 років.

На сьогодні у Попільнянському районі в селах Попільня, Харліївка та Жовтневе на цвинтарях встановлені пам’ятні знаки жертвам Голодомору.