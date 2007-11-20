Львівська молодь копає метро у місті

Вчора у Львові відбулася акція-флешмоб, у ході якої активісти Громадського руху ініціативної молоді (ГРІМ) копали метро на площі перед пам’ятником І.Франку.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином вони намагалися привернути увагу громадськості та влади до проблем пасажирських перевезень у Львові.

“Велика кількість неналежним чином облаштованих одиниць транспорту, переповнені маршрутки, довжелезні, не прогнозовані інтервали в русі, хамство і необережність водіїв, що нерідко призводить до травмування пасажирів та й пішоходів, - це ще не повний перелік так званих «переваг» громадського транспорту, ціни на проїзд в якому хочуть ще й підвищити, - це вже занадто, ми більше цього не будемо терпіти”, - заявив активіст ГРІМ Петро ВОЛИНСЬКИЙ.

Учасники ГРІМ висунули міській владі ряд вимог, серед яких - обов’язкова видача пасажирських квитків з вказанням дати та маршруту перевезення, диференціювання ціни плати за проїзд, зменшення інтервалів руху та завантаженості маршрутних таксі, розробка альтернативних маршрутів в об’їзд центральної частини міста, запровадження цілодобових маршрутів по основних напрямках та автобусів з низкою посадкою.

ГРІМ закликає не платити більше 1 грн. в маршрутках до тих пір, доки перевізники не задовольнять їх вимоги та доки не будуть проведені громадські слухання по питанню підвищення цін і серйозного реформування пасажироперевезення у Львові. До участі у слуханнях організація запрошує обласних чиновників, представників управління транспорту та зв’язку, перевізників та ЗМІ.