Урок толерантності в НаУКМА

15:09, 20 листопада 2007
Права людини
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Урок толерантності в НаУКМА

Клуб ЮНЕСКО при НаУКМА запрошує на урок толерантності «Я толерантний», що відбудеться 20 листопада.

Юрист – знайди ідеї для нової декларації з толерантності

Біолог – скажи своє «ні» проти євгеніки і соціодарвінізму.

Еколог – розкажи людям про силу різноманіття природи.

Політолог – поділись як будувати здорове громадянське суспільство!

Журналіст – знайди етику в свободі слова!

20 листопада о 18.30 в аудиторії 305, 3 корпус Національного Університету «Києво-Могилянська академія», вул.Григорія Сковроди 2, ст. М. Контрактова площа

Контактна особа: Луцик Оля, olusa2003@ukr.net

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