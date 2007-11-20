Урок толерантності в НаУКМА
15:09, 20 листопада 2007Права людини
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Урок толерантності в НаУКМА
Клуб ЮНЕСКО при НаУКМА запрошує на урок толерантності «Я толерантний», що відбудеться 20 листопада.
Юрист – знайди ідеї для нової декларації з толерантності
Біолог – скажи своє «ні» проти євгеніки і соціодарвінізму.
Еколог – розкажи людям про силу різноманіття природи.
Політолог – поділись як будувати здорове громадянське суспільство!
Журналіст – знайди етику в свободі слова!
20 листопада о 18.30 в аудиторії 305, 3 корпус Національного Університету «Києво-Могилянська академія», вул.Григорія Сковроди 2, ст. М. Контрактова площа
Контактна особа: Луцик Оля, olusa2003@ukr.net
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