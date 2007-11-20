Урок толерантності в НаУКМА

Урок толерантності в НаУКМА Клуб ЮНЕСКО при НаУКМА запрошує на урок толерантності «Я толерантний», що відбудеться 20 листопада. Юрист – знайди ідеї для нової декларації з толерантності Біолог – скажи своє «ні» проти євгеніки і соціодарвінізму. Еколог – розкажи людям про силу різноманіття природи. Політолог – поділись як будувати здорове громадянське суспільство! Журналіст – знайди етику в свободі слова! 20 листопада о 18.30 в аудиторії 305, 3 корпус Національного Університету «Києво-Могилянська академія», вул.Григорія Сковроди 2, ст. М. Контрактова площа Контактна особа: Луцик Оля, olusa2003@ukr.net

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