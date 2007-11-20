Ющенко закликає запалити свічки 24 листопада в пам’ять про Голодомор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає всіх українців 24 листопада запалити свічки в пам’ять за жертвами Голодомору 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, на уроці пам’яті на тему Голодомору 1932-33 років в Україні, який він провів у Попільнянській гімназії №1 В.ЮЩЕНКО нагадав, що 24 листопада буде проведена всеукраїнська акція «Засвіти свічку». В цей день о 16.00 Президент закликав учнів гімназії та всіх українців поставити та запалити на підвіконня свічки пам’яті.

«Це буде наша солідарність, це буде пробудження нашої національної свідомості, віднайдення національного коріння», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

В ході уроку Президент розповів про історію виникнення та факти українського голоду 1932-1933 років. Він зачитав документальні свідчення людей, що пережили голод.

Глава держави підкреслив, що найбільшими від голоду потерпали діти, більш як половина жертв голоду - саме діти.

В.ЮЩЕНКО вкотре закликав берегти пам’ять та вивчати факти Голодомору. Він запропонував учням та всім бажаючим створювати ініціативні групи з дослідження Голодомору.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що необхідно створити загальнонаціональний реєстр пам’яті цієї трагічної сторінки нашої історії. За його словами, вже створено 1800 ініціативних груп, які зібрали понад 1,5 млн. документальних свідчень. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що у 2008 році буде видана Книга пам’яті, до якої увійдуть ці свідчення.