Сексуальна експлуатація - найбільше порушення прав дитини

41% українців вважає отримання сексуальних послуг від неповнолітніх найбільшим порушенням прав дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюднені сьогодні на прес-конференції в Києві президентом Міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда – Україна” Катериною ЛЕВЧЕНКО.

За даними дослідження, друге місце у переліку найбільших порушень прав дитини посідає недбале ставлення батьків до дітей (16% опитаних), третє - спільне розпиття спиртних напоїв батьків з дітьми (8%). Використання та зберігання зображень дитячої порнографії, спільне жебракування з дітьми, приниження, образу з боку батьків з виховною метою вважають найбільшим порушенням прав дитини по 6% респондентів.

Дослідження показало прихильне ставлення громадян до посилення відповідальності за порушення прав дітей. Водночас різні види порушень у цій сфері по різному оцінюються громадянами. За посилення кримінальної відповідальності у випадку отримання сексуальних послуг від неповнолітніх висловилися 97% опитаних (проти – 3%), у разі виробництва дитячої порнографії – 96% (проти – 4%), у випадку використання та зберігання зображень дитячої порнографії - 88% опитаних (проти – 12%), при спільному розпитті спиртних напоїв з батьками – 82% (проти – 18%), при спільному жебракуванні з дітьми – 81% (проти - 19%), у випадку приниження з боку батьків з виховною метою – 59% (проти – 41%), у разі фізичного покарання батьками власної дитини з виховною метою – 55% респондентів.

Опитування було проведене Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.О.Яременка за підтримки Норвезької церковної організації. В рамках дослідження було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 до 70 років у всіх регіонах України.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у 2006 році в Україні було зареєстровано 68 злочинів за ознаками ст. 155 Кримінального кодексу України “Статеві зносини з особою, яка не досягла повноліття”, 282 злочини - за ст. 156 “Розбещення неповнолітніх”, 15 – за ст. 150 “Експлуатація дітей”, 2281 – за ст. 304 “Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність”.

Як повідомлялося, 15 листопада 2007 року Україна приєдналася до Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення. Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення було відкрито до підписання під час 28-ї Європейської конференції міністрів юстиції 25-26 жовтня 2007 року (м.Лансарот, Іспанія).

20 листопада – Всесвітній день дитини. 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини. В цей же день у 1989 році ООН прийняла Конвенцію про права дитини.