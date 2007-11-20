”Ла Страда” пропонує посилити відповідальність за розбещення дітей

Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда – Україна” підготував ряд законодавчих ініціатив у сфері захисту прав дитини, зокрема – щодо посилення кримінальної відповідальності за розбещення та сексуальну експлуатацію неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила директор юридичного департаменту центру “Ла Страда – Україна” Маріана ЄВСЮКОВА.

За її словами, пропонується внести зміни до статей 155 та 156 Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла повноліття, - щодо розширення кола суб‘єктів, які вчиняють такі злочини, та введення більш жорстких санкцій.

“Сьогодні максимальне покарання, яке може бути призначене за вчинення подібних дій, – це позбавлення волі строком до 5 років, в той час, коли крадіжка карається позбавленням волі на строк до 12 років. Це говорить про те, що в нас більше варта приватна власність, ніж цінність на гідність особи”, - зазначила М.ЄВСЮКОВА. На її думку, такі санкції не відповідають ступеню тяжкості та суспільної небезпеки, яку злочини на сексуальному ґрунті наносять дитині.

У зв‘язку із цим правозахисники пропонують доповнити зазначені статті ККУ такими санкціями як конфіскація майна, яке в подальшому може бути використане для відшкодування моральної чи матеріальної шкоди потерпілим від цих злочинів.

За словами М.ЄСВЮКОВОЇ, також розроблені пропозиції щодо криміналізації дій, пов‘язаних з купівлею секс-послуг від дитини, та користування і зберігання дитячої порнографії. “Діюче українське законодавство жодним чином не зачіпає сторону попиту на це явище і створює умови для його поширення”, - заявила М.ЄВСЮКОВА.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у 2006 році в Україні було зареєстровано 68 злочинів за ознаками ст. 155 Кримінального кодексу України “Статеві зносини з особою, яка не досягла повноліття” і 282 злочини - за ст. 156 ККУ “Розбещення неповнолітніх”.

15 листопада Україна приєдналася до Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення. Цю конвенцію було відкрито до підписання під час 28-ї Європейської конференції міністрів юстиції 25-26 жовтня 2007 року (м.Лансарот, Іспанія).

***20 листопада відзначається Всесвітній день дитини. 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини. В цей же день у 1989 році ООН прийняла Конвенцію про права дитини.