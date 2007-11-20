Спецслужби не можуть заборонити секти через погані закони

Через недосконале законодавство спецслужби не мають можливостей припинити діяльність псевдорелігійних організацій.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив керуючий Черкасько-Чигиринською єпархією, єпископ Іоан (ЯРЕМЕНКО).

“В Україні, на жаль, державні органи нічого не застосовують, щоб припинити діяльність псевдорелігійних діячів”, - сказав єпископ Іоан.

Він зауважив, що спецслужби України мають інформацію про кількість сектантських організацій в нашій державі, але не мають важелів для припинення їхньої діяльності.

За словами єпископа, спецслужби, навіть володіючи негативними фактами про секти через дуже толерантне українське законодавства про свободу совісті, не можуть вжити відповідних заходів.

“Залишається чекати, коли наша громадськість нарешті зрозуміє, що ці процеси руйнують суспільство. Можливо тоді буде змінено релігійне законодавство і будуть поставленні якісь бар’єри для розвитку цих сект та псевдорелігійних організацій”, - додав він.

Єпископ Іоан повідомив, що такі організації як “Свідки Єгові”, “Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів” заборонені в Європі та США.