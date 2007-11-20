Медіа-профспілка піймала за руку Енергоатом

Державне підприємство «Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» займається розміщенням платних публікацій та сюжетів у засобах масової інформації, зокрема й без позначки «реклама». Агенція «Радник», яка надає послуги з PR для НАЕК «Енергоатом», підтвердила факт купівлі сюжетів у новинах телеканалів “1+1”, ICTV та “Ера”, повідомив УНІАН один з організаторів акції журналістів проти замовних матеріалів “Не продаємося” Єгор СОБОЛЄВ.

«Кожен вихід в ефір щось коштує. Всі умови різні: в залежності від дня, часу. Коли виникає потреба, обговорюються деталі», – заявила в інтерв’ю «Телекритиці» менеджер зі зв`язків із громадськістю та пресою «Радника» Наталія Романець. “Телекритика” провела розслідування на прохання журналістської ініціативи «Не продаємося!» і виявила непропорційно велику кількість телесюжетів про Енергоатом та її підрозділи.

Повноцінні сюжети про них за 18 перших днів листопада 7 разів з’являлися в основних випусках новин телеканалів “1+1”, ICTV та “Ера”, сказав Є.СОБОЛЄВ.

Інформаційними приводами для цих сюжетів стали будівництво ігрового майданчика в Южноукраїнську, використання американського ядерного палива та перевірка МАГАТЕ Хмельницької АЕС.

Завідувач комерційним відділом «Ери» Оксана Сороченко підтвердила «Телекритиці» наявність контракту з «Радником» та Енергоатомом. “Ці цілком нормально, коли ми з державними структурами укладаємо угоди про висвітлення їхньої діяльності”, – заявила Сороченко.

Генеральний продюсер «1+1» Володимир Карташков сказав, що нічого не знає про подібний контракт з його каналом, а генпродюсер ICTV Олександр Богуцький відмовився спілкуватися з «Телекритикою» на цю тему.

Як нагадав Є.СОБОЛЄВ, кампанія проти замовних сюжетів на ТБ «Не продаємося!» стартувала на початку листопада, коли кілька десятків ведучих, редакторів та кореспондентів телеканалів зобов’язалися не подавати до ефіру замовні матеріали.

«Не продаємося!» запровадила щоденний моніторинг основних випусків новин 11 загальнонаціональних каналів. Метою моніторингу є виявлення замовних матеріалів та оприлюднення інформації про замовників та виконавців. За результатами моніторингу щомісяця присуджуватиметься ся “антипремія” в розмірі 30 гривень.

Приєднатися до ініціативи – так само, як і подивитися прізвища тих, хто це вже зробив, – можна на сайті «Телекритика».