Американці дадуть українським міліціонерам 900 тис. доларів

Посольство США в Україні та Міністерство внутрішніх справ України підписали сьогодні угоду, за якою уряд Сполучених Штатів надасть технічну допомогу майже на 900 тисяч доларів українським правоохоронцям та на зміцнення верховенства права.

Як повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури Посольства США, це доводить загальну суму американських вкладень у розвиток правоохоронної системи в України в 2007 році до 2,5 мільйонів доларів.

Проекти, про які йдеться в угоді, допоможуть Україні у її зусиллях привести свою систему кримінального судочинства і правоохоронних органів у відповідність із європейськими нормами і стандартами.

Нинішня угода є частиною багаторічної програми, що призначена допомогти уряду України зміцнити правоохоронний сектор, як ключову структуру демократичного устрою, відповідно до зобов’язань України перед Радою Європи, а також сприяти правоохоронній співпраці між двома країнами, йдеться у повідомленні Посольства США.