Перший Національний закликає колег відмовитися від реклами 24 листопада

Перший Національний телеканал України закликає відмовитися від реклами у День пам’яті жертв Голодомору. Про це УНІАН повідомили у PR-відділі НТКУ.

Як зазначають працівники телеканалу, Голодомор 1932-1933 років за антиукраїнською спрямованістю та масштабністю застосування виявився найжахливішою зброєю масового знищення, якою скористався сталінський режим в Україні. Це було свідомим терористичним актом політичної системи проти мирних людей, внаслідок чого зникали цілі покоління землеробів, було зруйновано соціальні основи нації, її традиції, духовну культуру та самобутність. Дослідники називають різні цифри загиблих під час Голодомору – від 6 до 10 мільйонів безвинних жертв.

Колектив Першого Національного, висвітлюючи загальнодержавні заходи щодо вшанування жертв Голодоморів та постраждалих від політичних репресій, покладання траурних вінків та композицій з житніх колосків до пам’ятних знаків, місць поховань жертв Голодоморів, відмовився від трансляції будь-якої реклами у цей день, повідомляє НТКУ.

Разом з тим Перший Національний закликає всі телевізійні канали України підтримати ініціативу і 24 листопада, у День пам’яті жертв Голодомору та постраждалих від політичних репресій, відмовитися від трансляції будь-якої реклами.