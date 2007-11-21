На Львівщині п’ятеро ув’язнених оголосили безстрокову голодовку

П’ятеро ув’язнених, які відбувають покарання у Сокальській виправній колонії суворого режиму № 47, оголосили безстрокову голодовку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник начальника Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Львівській області, майор внутрішньої служби Олексій ДРАЧ.

За його даними, всі п’ятеро голодуючих засуджені до довічного ув’язнення.

«Найближчим часом ми надамо журналістам більш детальну інформацію про інцидент у колонії № 47, на даний час можу лише повідомити, що конкретних вимог голодуючі не оголосили, лише заявляючи, що не згодні з умовами утримання. На місці вже працює комісія», - повідомив О.ДРАЧ.