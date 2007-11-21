Конституційний суд не захотів займатися студентськими питаннями

Конституційний Суд України відмовив у відкритті провадження справи за поданням Президента України щодо неконституційності рішення Кабміну про призупинення на два літніх місяці пільг на проїзд студентам.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Конституційного Суду України.

Відповідне рішення було прийняте КС 15 листопада на підставі пункту 4 статті 39 Закону України "Про Конституційний Суд України", за яким таке подання повинне містити правове обґрунтування твердження про неконституційність правового акта, окремих його положень.

Таким чином, Суд не розглядав по суті питання конституційності положень, які встановлюють, що пільговий проїзд певним категоріям студентів та учнів щороку буде встановлюватись з 28 серпня по 28 червня.

Водночас, згідно з практикою конституційного судочинства, відмова у відкритті конституційного провадження із зазначених мотивів не перешкоджає суб‘єкту права на конституційне подання в разі усунення зазначених недоліків повторно звернутися до Конституційного Суду України з того ж питання.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів від 5 квітня 1999 року, що призупиняє на два літні місяці пільги на проїзд студентам.

У відповідному указі глави держави зазначається, що Кабмін 5 квітня 1999 року видав постанову № 541, якою затвердив Порядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України (далі – Порядок), за яким пільговий проїзд встановлюється щороку з 28 серпня по 28 червня (пункт 3).

Між тим, на переконання Президента, таке обмеження строку дії пільгового проїзду не відповідає Закону «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», за яким для учнів і студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів пільги на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом гарантуються державою впродовж року. У зв`язку з чим, підкреслюється в указі, положення пункту 3 Порядку не відповідає частині другій статті 6, частині другій статті 19 та частині третій статті 113 Конституції України, які зобов`язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України, діяти на підставі та у спосіб, що ними передбачені. Ураховуючи наведене та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України Президент зупинив дію пункту 3 Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 5 квітня 1999 року № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України». З цього приводу Президент також звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати положення цього пункту урядової постанови неконституційним.