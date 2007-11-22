Уряд занепокоївся правами дитини

Кабмін пропонує закріпити в законодавстві України додаткові норми щодо захисту прав дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав дітей», який був розроблений Міністерством юстиції, ухвалено сьогодні у ході засідання уряду.

За словами міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, законопроект розроблено з метою приведення законодавчих актів України у відповідність до міжнародних договорів України, що стосуються прав дітей.

Зокрема, повідомив міністр, урядовим законопроектом пропонується внести зміни до Сімейного кодексу України, які стосуватимуться належного забезпечення батьківських прав та виконання обов‘язків, у тому числі, реалізації права дитини на контакт.

Крім того, пропонується доповнити Цивільний процесуальний кодекс України новою статтею, яка надає додаткові процесуальні права дитині при залученні до розгляду справи у суді. А також пропонується низка змін до Кодексу, щодо участі дитини у судовому процесі, які випливають з Європейської конвенції про здійснення прав дітей та Конвенції про контакт з дітьми.

Пропонуються також зміни до Закону України «Про охорону дитинства». Зокрема, пропонується визначити поняття «контакт з дитиною», порядок реалізації права дитини на контакт та доповнити положеннями щодо розширення повноважень органів виконавчої влади у сфері забезпечення захисту прав дітей.

Змінами до цього ж закону пропонується визначити перелік заходів і гарантій забезпечення виконання рішень суду про реалізацію права дитини на контакт. Визначення цих заходів обумовлено Конвенцією про контакт з дітьми.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що запропоновані зміни до законодавства мають сприяти виконанню Україною зобов‘язань, взятих нашою державою після приєднання до низки міжнародних угод.