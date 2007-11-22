Генетично модифіковані продукти маркуватимуть

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв нову постанову про маркування генетично модифікованих продуктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр Віктор СЛАУТА.

Він зазначив, що, згідно з документом, маркування вводитиметься після вступу України у СОТ.

Як повідомляв УНІАН, урядовий комітет з питань економічної політики і європейської інтеграції схвалив проект постанови Кабінету міністрів «Питання маркування сільськогосподарських товарів, вироблених за допомогою аграрних біотехнологій», яким відміняється постанова від 1 серпня ц.р. про маркування генетично модифікованих продуктів.

Цей проект, підтриманий комітетом під головуванням першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА 19 листопада ц.р., направлений на формування загальних правил щодо обороту товарів, вироблених за допомогою аграрних біотехнологій, і реалізацію Закону України «Про державну систему безпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих організмів».

У Мінекономіки підкреслюють, що ряду міністерств, зокрема, Міністерству охорони здоров`я, Міністерству аграрної політики і Міносвіти і науки, доручено напрацювати необхідні законодавчі акти про застосування процедури маркування сільськогосподарських товарів, вироблених із застосуванням біотехнологій.

Нагадаємо, міністр економіки України Анатолій КІНАХ вважає, що для введення маркування необхідно дещо змінити законодавчу базу і ряд нормативних актів. Крім того, необхідно адаптувати правила маркування до міжнародних норм.

А.КІНАХ також зазначив, що зі вступом України у СОТ ринок буде відкритий значно більше, чим на сьогоднішній день, і “ми наполягатимемо на маркуванні продуктів з генетично модифікованими організмами”.

При цьому А.КІНАХ не виключив, що маркування ГМ-продукції може бути введене наступного року, тобто, після вступу України у СОТ.

1 серпня ц.р. Кабмін прийняв постанову (№985), якою ввів маркування продуктів харчування із вмістом генетично модифікованих складових, проте вона не була реалізована.

Слід зазначити, норми Світової організації торгівлі не вимагають маркування продуктів із вмістом генетично модифікованих компонентів, але деякі країни наполягають на маркуванні, інші – є противниками цього, оскільки поки що немає якихось наукових доказів про вплив таких продуктів на здоров`я людини.