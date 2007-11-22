Ув’язнені Сокальської колонії припинили голодування

П’ятеро засуджених до довічного ув’язнення, які відбувають покарання у Сокальській виправній колонії суворого режиму № 47 і 20 листопада оголосили про відмову вживати їжу, припинили голодування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник начальника Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області, майор внутрішньої служби Олексій ДРАЧ.

«Вчора представники Департаменту виїхали у виправну колонію, щоб ознайомитися із ситуацією у виправному закладі. На момент нашого приїзду так зване голодування п`ятьох «довічників» вже було припинено. Інцидент вичерпано, хоча такі заяви про голодування у закладі, де відбувають покарання серйозні рецидивісти, не є поодинокими випадками і, фактично, є одним із способів просто привернути до себе увагу», - зазначив О.ДРАЧ.

За його словами, п’ятеро засуджених вчора вранці заявили, що відмовляються від їжі через погані умови утримання.

«Конкретних претензій, вимог, чи, скажімо, фактів поганого поводження з ними голодуючі так і не оголосили. А вже увечері того ж дня припинили голодування», - повідомив О.ДРАЧ.

Натомість, заступник голови Львівської облдержадміністрації Зенон КОТИК у коментарі журналістам взагалі спростував факт голодування засуджених у Сокальській виправній колонії.

«У Сокальській виправній колонії не голодує жоден в’язень. У зв’язку з подіями в колонії Луганської області відповідні служби проводили перевірку у закладах, де відбувають покарання. В’язням щось не сподобалось, от вони і оголосили, що буде голодування. Але факту голодування у Сокальській виправній колонії не зафіксовано. У цій колонії суворого режиму сидять переважно вбивці. Навіть якщо вони хочуть голодувати - нехай голодують. Раніше таких людей розстрілювали, і це була правильна позиція. А тепер їх утримують за бюджетні кошти», - заявив З.КОТИК.

Однак, як повідомило кореспонденту УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах, п’ятеро ув’язнених у Сокальській виправній колонії суворого режиму дійсно голодують, що «намагається приховати керівництво Державного департаменту України з питань виконання покарань».

«В’язні протестують проти незадовільних умов утримання та жорстокого поводження з ними працівників колонії. Родичі засуджених мають намір 22 листопада, провести біля приміщення Сокальської виправної колонії пікетування, щоб припинити практику жорстокого поводження з в’язнями та привернути увагу правозахисників до проблем утримання засуджених. Відповідний лист-звернення родичі засуджених вже скерували омбудсману Ніні КАРПАЧОВІЙ», - повідомило джерело у правоохоронних органах.