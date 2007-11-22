Президент Європарламенту закликає пам’ятати про Голодомор в Україні

Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ закликає пам’ятати про Голодомор в Україні 1932-1933 років.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Сьогодні ми знаємо, що голод, відомий як Голодомор, насправді був страшним злочином проти людства”, - зазначається у заяві.

Президент Європарламенту нагадує, що голод, який забрав життя 4-6 млн. українців зимою 1932-1933 років, був цинічно та жорстоко спланований сталінським режимом з метою проведення політики колективізації проти волі сільського населення України.

“Тільки в 1991 році, коли Україна відновила свою незалежність, люди змогли дізнатися про підґрунтя цього трагічного періоду в їхній історії. Кожен з нас має пам’ятати про цей день, щоб закарбувати Голодомор в нашій пам’яті”, - наголосив Президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, кожну четверту суботу листопада в Україні відзначається день пам’яті жертв Голодомору.