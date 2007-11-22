Дітям загиблих шахтарів виплатять компенсації

14:28, 22 листопада 2007
Права людини
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Навіть ненародженим

Права дітей гірників, які загинули на шахті ім Засядька, будуть максимально враховані при виплаті компенсацій. Про це повідомила вчора ввечері журналістам у Донецьку Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, вона також зазначила, що при виплаті компенсацій сім`ям загиблих враховуватимуться і права дітей, які народяться незабаром.

"Якщо сім`я складається з двох осіб – чоловік і дружина, а дружина вагітна, як у нас була сьогодні ситуація з однією шахтарською сім`єю, то враховуються й інтереси ненародженої дитини…Ще ненароджена дитина – поки один випадок був – одержуватиме таку ж грошову компенсацію з погляду страхових виплат, які передбачені законодавством України. Тобто її інтереси вже були закладені й розглянуті", - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Вона також наголосила, що сприятиме тому, щоб благодійна допомога сім`ям загиблих гірників не оподатковувалася.

"Благодійна допомога, на жаль, за нашими законами оподатковується. Тому кожного разу, коли трапляється подібна аварія, я як Уповноважений з прав людини звертаюся до Кабінету міністрів, і він приймає відповідну ухвалу – вважати, що благодійна допомога, яка надійшла на розрахунковий рахунок сім`ям загиблих і потерпілих на аварії, не оподатковується. Це дуже і дуже важливо", - зазначила Н.КАРПАЧОВА.

"Повірте, всі питання найретельнішим чином контролюються", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в Донецьку на шахті ім. О.Засядька на горизонті 1078 м стався вибух метано-повітряної суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників, з них 357 гірників були виведені на поверхню. На даний момент знайдені 89 тіл загиблих шахтарів. Невідомою залишається доля ще 11 гірників.

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