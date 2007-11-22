Рада міністрів ЄС хоче швидше запровадити Європейську міграційну політику

Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС наголошує на необхідності швидкого запровадження зрозумілої Європейської міграційної політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради, ухвалених на засіданні 19-20 листопада.

“Міграція, керована належним чином, може сприяти більш тісним зв’язкам між країнами походження, країнами транзиту та призначення, допоможе відповісти існуючим і майбутнім потребам ринку праці і сприятиме розвитку всіх країн”, - зазначається у висновках Ради.

Рада міністрів закликала Єврокомісію разом з країнами-членами ЄС у ході діалогів з третіми країнами продовжувати зусилля щодо інтеграції питань міграції у національні стратегії розвитку.

Рада також наголосила на необхідності захисту прав мігрантів, включаючи права на пошук притулку та ефективний захист переміщених осіб.

“Можливості більшої мобільності, включаючи добре керовану міграцію та ініціативи щодо циркулярної міграції, мають і надалі використовуватися як засіб забезпечення отримання всіма учасникам переваг”, - зазначається у висновках Ради міністрів.

Окрему увагу європейські міністри звернули на проблеми “відтоку мізків”, наголосивши на необхідності перетворення “відтоку” у “прибуток від мізків”, у тому числі шляхом “циркуляції мізків” у ключових секторах, включаючи освіту та охорону здоров’я, а також уникнення повного відтоку інтелектуалів з ключових секторів економіки як у країнах походження мігрантів, так і в країнах призначення.

Європейські міністри закликали усі зацікавлені сторони вжити заходів для полегшення переказу мігрантами своїх заробітків, у тому числі шляхом здешевлення та забезпечення безпеки грошових переказів.

Разом з тим міністри звернули увагу на необхідність подальшого розвитку країн походження мігрантів та проведення Європейської міграційної політики узгоджено зі сприянням розвитку менш розвинених країн світу. Задля цього Рада міністрів пропонує використовувати такі фінансові інструменти як “Тематична програма міграції та притулку” Інструменту співпраці з розвитку, Інструмент для стабільності, Інструмент європейського сусідства та партнерства, Інструмент допомоги перед набуттям членства в ЄС та Європейський фонд розвитку.

Міністри ще раз висловили підтримку Глобальному підходу до міграції, який фокусувався на Африці та країнах Середземномор’я, та пропозиції щодо розширення Глобального підходу на східні та південно-східні регіони, сусідні до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) привітала розширення Глобального підходу до міграції на країни-сусіди Сходу та Південного Сходу.

Єврокомісія запропонувала розширити Глобальний підхід до міграції на країни Сходу 16 травня цього року. Глобальний підхід, зокрема, передбачає залучення легальної тимчасової робочої сили. Передбачається, що для цього у третіх країнах створюватимуться інформаційні центри, де можна буде отримати інформацію про можливість тимчасового працевлаштування у країнах-членах ЄС, а також пройти курси підвищення кваліфікації, у тому числі мовної, у разі потреби.

Для організації таких центрів будуть підписуватися спеціальні угоди про партнерство з зацікавленими країнами.

Глобальний підхід до міграції було прийнято в 2005 році для країн Африки та Середземномор’я. Зараз Єврокомісія пропонує розширити його на Туреччину, країни Західних Балкан, східні країни, що беруть участь у Європейській політиці сусідства (Україна, Молдова, Білорусь), країни Південного Кавказу (Вірменія, Азербайджан та Грузія) і на Російську Федерацію. Крім того, у майбутньому цей Глобальний підхід може бути розширений і на країни Близького Сходу та Азії.

23 жовтня Єврокомісія представила нові пропозиції щодо міграції, зокрема, щодо можливості запровадження “блакитної карти” терміном на 5 років для висококваліфікованих мігрантів, а також щодо забезпечення прав мігрантів на рівні з правами робітників – громадян країн-членів ЄС.

Станом на січень 2006 року загальна кількість вихідців з третіх країн у ЄС становила 18,5 млн. осіб або близько 4% всього населення ЄС. Єврокомісія планує залучити до ЄС ще 20 млн. мігрантів протягом найближчих 20 років.