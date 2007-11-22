Три харківські телеканали відмовилися від реклами у день пам’яті Голодомору

Керівники трьох харківських телеканалів підтримали ініціативу Першого Національного каналу щодо відмови від реклами у День пам’яті жертв Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова спостережної ради телеканалу АТВК Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ.

За його словами, ініціативу Першого Національного також підтримали генеральний директор телеканалу «Фора» Віктор ПОСТОЛЬНИЙ і гендиректор ТРК «Фаворит» Олександр МІЩЕНКО.

«24 листопада наші телеканали не будуть транслювати рекламу і розважальні передачі», - сказав В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що 24 листопада з 15.30 до 19.00 на телеканалах АТВК і «Фора» у прямому ефірі проходитиме телемарафон «Розгойдані дзвони», присвячений Дню пам’яті жертв Голодомору. Передбачається, що одним із учасників телемарафону стане голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, який презентує новий сайт, присвячений Голодомору на Харківщині.

За словами В.ТРЕТЕЦЬКОГО, разом зі своїми колегами він звернувся до керівників інших харківських телеканалів з пропозицією підтримати ініціативу Першого Національного і відмовитися від трансляції реклами 24 листопада.