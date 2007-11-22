МВС відхрещується від операції ”Коала”

МВС України не має підтвердження інформації про залучення українських дітей до порнозйомок, виявлених у ході операції «Коала» європейськими правоохоронцями, які затримали у зв’язку з цим понад 80 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС.

«На сьогоднішній день інформації про українських дітей, які залучались до виготовлення порнопродукції по справі «Коала», немає», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Європол повідомив про розкриття великої підпільної мережі з розповсюдження дитячої порнографії. На початку 2006 року така відеопродукція була виявлена в Австралії, у співпраці з правоохоронцями якої і було проведено операцію “Коала”. У ході операції в Італії було затримано 42-річного громадянина цієї країни напередодні його відльоту до України. Більшість матеріалів, за оцінками європейських фахівців, вироблялися в Україні. В результаті вилучення порнографічної продукції загалом було ідентифіковано 23 малолітні жертви злочинців. За інформацією Європолу, 21 дитина мала українське походження.