Інститут національної пам’яті розробив програму дослідження Голодомору в Україні 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор інституту Ігор ЮХНОВСЬКИЙ повідомив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента України.

І.ЮХНОВСЬКИЙ нагадав, що раніше інститут підготував законопроект про Голодомор 1932-33 років, який згодом за допомогою Президента був ухвалений парламентом.

Після цього, за словами І.ЮХНОВСЬКОГО, інститут розпочав розробку повномасштабної програми дослідження Голодомору 1932-33 років, яка розрахована до 2012 року. Він повідомив, що зараз проект програми знаходиться на розгляді Кабінету міністрів. За його словами, як тільки він буде схвалений урядом, він одразу буде переданий на затвердження у Верховну Раду.

За словами. І.ЮХНОВСЬКОГО, центральним завданням роботи інституту, а також основною метою зазначеної програми є доведення умисності дій тодішніх керівників СРСР, що спричинили Голодомор в Україні. За його словами, йдеться перш за все про такі злочини як розкуркулення, колективізацію та інші.

І.ЮХНОВСЬКИЙ сказав, що ці дії є злочинами проти людяності і миру, відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Таким чином, відповідно до міжнародного законодавства, суб’єкти цих дій підлягають покаранню, додав він.