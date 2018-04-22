Злочин і безкарність

“Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави”, - йдеться у ст. 3 Конституції України. Теоретично держава завжди повинна ставати на захист прав своїх громадян. Але життя доводить, що часом можна роками добиватися справедливості, але так і лишитися непочутим.

Подружжя Жук ось вже 5 років бореться за свої права, та поки безуспішно. “Ми обійшли все – від міських та районних інстанцій до Генеральної прокуратури, Кабміну, Секретаріату Президента. І ніякого результату”, - бідкаються Жук.

У 2002 р. Ірина і Володимир втратили 3-річного сина Павлика. Водій у стані алкогольного сп’яніння збив дитину прямо на очах у батьків. Слідство тривало три роки. Підсудний Олег Щенніков своєї вини не визнав, наголошуючи на тому, що “не мав технічної можливості зупинити свій транспортний засіб чи якимось іншим шляхом уникнути зіткнення”. Суд визнав Щеннікова винним і засудив до позбавлення волі строком на 3,5 роки згідно з 286 ст. Кримінального кодексу України: “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого”. А за “моральну и матеріальну шкоду” Жук призначили компенсацію – 16 619 грн.

Відбувши у неволі 10 місяців, Щенніков потрапив під амністію і вийшов на волю, де і зараз спокійно перебуває. А ось Жуки спокій втратили. Ніякої компенсації родина так і не отримала, але найболючіше для них, що винуватець смерті їхньої дитини, відсидівши лише 10 місяців, опинився на волі. “Він навіть не відвідав могилки нашого сина, не вибачився перед нами, не кажучи вже ні про яку компенсацію”, - розповідає Ірина Михайлівна.

Рішенням суду компенсувати всі збитки зобов’язали приватне підприємство “Луч”, де працював Щенніков і власником якого була його мати. Але “Луч” несподівано виявився ліквідований без правонаступництва. “За місяць зникло підприємство таксі. Нема документів. Нічого. Вирок винесли в 2005 р., а банкротом воно стало в 2007 г. Як це могло статися? Ми про це дізналися дуже пізно, щоб якось апелювати”, - розповідають батьки Павлика. І справді, рішенням господарського суду від 29 травня 2007 року підприємство було виключено з Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій. А от рішення про стягнення коштів з ПП “Луч” було затверджене ще в лютому 2005 р.

У червні 2006 р. подружжя Жук звернулося до суду з тим, що Державна виконавча служба (ДВС) не виконує вирок суду про стягнення на їх користь 16 619 грн. з ПП “Луч”. За це з відділу ДВС Бериславського району призначили стягнути 3 тис. грн. моральної шкоди. Нарешті за моральну шкоду від ДВС компенсацію було отримано. Про 16 тисяч знову забули.

І оббиває подружжя з дня на день пороги державних столичних інституцій. Хоча мешкають вони у Бериславі Херсонської області, в Києві вже бувають частіше, ніж дома. Жити доводиться на вокзалі, а зранку знову установи, закриті двері кабінетів чиновників, години чекання і ніякого результату.

“Від держави чекати захисту вже нема сил. Ми за цей час стільки законів вивчили. Будемо подавати до Європейського суду”, - каже Ірина. Вони вже зібрали пакет документів, відправили до Страсбурга і там їхня справа вже отримала номер – 37674/07. Але, незважаючи на розпочату справу в Європейському суді, родина все ж таки намагається по-мирному домовитися з державою і отримати те, на що вона має законне право.

Згідно з даними Мінюсту, невиконання в Україні рішень національних судів є приводом для понад 75 відсотків рішень, які ухвалює Європейський суд з прав людини проти України. А загальна кількість справ, в яких Європейський суд визнає порушення Україною Європейської Конвенції з прав людини, збільшується щороку. Лише протягом минулого року за цими рішеннями з України було стягнуто на відшкодування моральної та матеріальної шкоди, нанесеної позивачам, суму в понад 9, 270 млн. гривень.

Анна Ященко