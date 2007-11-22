Кримінальне переслідування наркоманів заважає боротися зі СНІДом

Громадські експерти вважають, що кримінальне переслідування наркозалежних в Україні є надмірним, що перешкоджає боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив представник Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павло СКАЛА сьогодні на прес-коференції в УНІАН.

“Нормативно встановлений “поріг” притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків є набагато вищим, ніж у більшості європейських країн, де епідемію ВІЛ/СНІД вже взято під контроль”, - сказав П.СКАЛА.

На його думку, внесення змін до відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я України дозволить залучити наркозалежних до лікування та соціальних послуг, зменшити рівень злочинності, знизити темпи поширення епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів.

У свою чергу голова Всеукраїнської асоціації зменшення шкоди Сергій БОТВІН зазначив, що на одного засудженого наркопостачальника припадає п’ять споживачів наркотиків.

За його словами, загроза потрапити в місця позбавлення волі змушує споживачів ін’єкційних наркотиків самоізолюватися. На думку С.БОТВІНА, через самоізоляцію споживачі наркотиків стають вкрай важкодоступною групою населення для проведення профілактичних заходів щодо ВІЛ/СНІД. Крім того, додав він, витрати на слідство, судовий розгляд та утримання наркозалежних за гратами обходиться державі у сотні мільйонів гривень.