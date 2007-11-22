23 листопада - 10-00 - Відбудеться міжнародна конференція “Професійні ЗМІ у демократичних суспільствах”, ініційована посольствами Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина і Республіки Польща. Доповідачі: професор комунікативних та медійних наук факультету журналістики та комунікативних досліджень Інституту музики й театру м.Ганновера Б.Снайдер, керівник відділу публіцистики на Радіо Меркурій (м.Познань) Н.Новаковска, директор з маркетингу по Франції та міжнародного маркетингу Групи Марі-Клeр В.Сульє, член Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення Т.Лебєдєва та ін. (вул. Ярославів Вал, 12, Посольство РП). Початок реєстрації о 9-30. Потрібна акредитація. Телефони: 234-5252, 80505599555.