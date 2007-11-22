23 листопада - 11-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: "Геноцид-33. Відплата неминуча". Ініціатори - Громадський організаційний комітет, в який увійшли Громадська організація «Меморіал», Асоціація дослідників голодомору, Спілка офіцерів України, ВГО «Громадянська кампанія ПОРА», інші громадські об`єднання. Буде оприлюднений план заходів, що відбудуться на Майдані Незалежності до відзначення 75-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 років. Учасники: заст.голови Асоціації дослідників голодоморів в Україні Олександр Ушинський; незалежний експерт, політолог Ігор Хсів; голова Київської громадської організації "Меморіал" Роман Круцик; член Ради Всеукраїнської громадської організації "Громадянська кампанія ПОРА", письменник, видавець Сергій Пантюк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.