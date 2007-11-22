24 листопада - 12-00 - Відбудеться урочиста хода, присвячена Дню пам`яті жертв Голодомору та політичних репресій. Організатори - «Союз Гетьманців-Державників України» та «Молодий Народний Рух» Хода розпочнеться з Михайлівської площі та пройде до пам’ятника В.Леніну , де відбудеться мітинг під час якого плануються виступи дисидентів та громадських діячів. Закінчиться хода покладанням квітів біля пам’ятного знаку по вул. Інститутській, 1. Після закінчення акції планується підписання петиції від учасників до Президента та Верховної Ради із вимогою перенести пам’ятник Леніну з центру Києва. Телефон: 8 066 225 05 06.