26 листопада - 9-30 - Відбудеться Другий регіональний конгрес неурядових організацій. Організатори - Конференція міжнародних неурядових організацій РЄ, Лабораторія законодавчих ініціатив та МФ “Відродження”. Учасники: Жан-Луї Лоран, ген.директор з питань політичної діяльності РЄ; Олександр Лавринович, міністр юстиції України; Андрій Веселовський, заст.міністра закордонних справ України; Ігор Когут, голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив; Євген Бистрицький, Виконавчий директор МФ «Відродження»; Григорій Немиря, директор Центру європейських та міжнародних досліджень; Володимир Фесенко, президент Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; Віра Нанівська, президент Національної академії державного управління при Президентові України; Ігор Попов, голова КВУ та ін. (готель «Русь»,вул. Госпітальна, 4, ІІ поверх, зал «Еліта»). Початок реєстрації о 9-00. Потрібна акредитація. Телефон: 531-37-68, shram@ngocongress.kiev.ua до 19-00 23 листопада;