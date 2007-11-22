Прес-конференція на тему: “Презентація навчального модуля для лікарів циклів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти “Захист прав ВІЛ-позитивних дітей”

28 листопада о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Благодійної Організації «Міжнародний Благодійний Фонд «Джерела» на тему: “Презентація навчального модуля для лікарів циклів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти “Захист прав ВІЛ-позитивних дітей” Учасники: Лілія Підкопаєва - дворазова абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики; Олександр Міцкевич, голова Правління БО МБФ «Джерела»; президент БО МБФ «Джерела» Олександр Міхньов, Дмитро Коник, керівник інформаційних проектів Представництва Дитячого Фонду Організації Об`єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні; Ольга Панфілова, менеджер дитячих програм ВБО «Всеукраїнська мережа «ЛЖВ» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (050) 3511540, 2961052. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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