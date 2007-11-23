У Мінську відкрилась виставка документів про Голодомор в Україні

22 листопада у Мінську в Національному музеї історії та культури за ініціативи Посольства України у Республіці Білорусь відкрито виставку архівних документів СБУ про Голодомор в Україні 1932–1933 років “Розсекречена пам’ять”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, виставка працюватиме до 30 листопада. Співробітники Служби безпеки України проводитимуть екскурсії, а також братимуть участь в інших заходах у межах виставки – презентаціях документальних видань про Голодомор, наукових дискусіях.

На виконання доручення Президента України СБУ спільно з Міністерством закордонних справ України організує широку демонстрацію за кордоном виставки “Розсекречена пам’ять”, яку протягом листопада 2006 – жовтня 2007 років було презентовано в усіх регіонах України.

Нещодавно виставка експонувалася у Москві.

З Білорусі її перевезуть до Братислави (Словацька Республіка).