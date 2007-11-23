СБУ оприлюднила відомості про репресованих українців у Казахстані

На офіційному сайті Служби безпеки України розміщено списки 13 054 репресованих радянською владою осіб – вихідців з України, які відбували покарання на території Казахстану.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, цю інформацію надано українській стороні Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан у рамках співробітництва щодо відновлення історичної правди про часи масового політичного терору.

На виконання указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА „Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937 – 1938 років” Службою безпеки України здійснюється ряд заходів щодо опрацювання документів про репресивну політику тоталітарного режиму колишнього СРСР та ознайомлення української громадськості з цими відомостями. Одним з найважливіших завдань є встановлення долі усіх репресованих співвітчизників, які поховані за межами України.

Саме тому Державний галузевий архів СБУ звернувся до архівних відомств інших країн щодо надання архівних справ українців і вихідців з України, які відбували покарання або були репресовані за її межами (Кубань, Берестейщина, степові райони Казахстану та інші регіони). Протягом 2005-2007 років з Центрального спеціального державного архіву Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан до Галузевого державного архіву (ГДА) Служби безпеки України надійшли відомості стосовно жертв політичних репресій – вихідців з України, які відбували покарання у Казахській РСР у 1920-х – 1950-х роках. Зокрема, казахська сторона надала списки стосовно 5 906 українців – в’язнів виправно-трудового табору «Степлаг» (поблизу Караганди). Крім того, регіональні управління КНБ Казахстану надіслали списки на 7 148 осіб, складені за наявними у них архівними документами з відомостями про інші табори.

Службою безпеки України, у свою чергу, також здійснюється архівний пошук і укладання списків уродженців Казахстану, яких було безвинно покарано на території Української РСР. Відомості, віднайдені в архівних справах, також надаються партнерській спецслужбі.